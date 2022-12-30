Российские полицейские задержали поджигавшего автомобили с символом Z инженера

В Омске полицейские задержали 45-летнего поджигателя автомобилей с символом Z

В Омске полицейские задержали 45-летнего инженера за поджог автомобилей с символом Z. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, правоохранители зафиксировали три эпизода нападения на машины — 7, 12 октября и 7 ноября. Тогда сотрудники МВД заподозрили фигуранта и стали следить за его действиями. 29 декабря мужчина попытался поджечь трансформаторную будку на Военной улице.

Отмечается, что будка питала противотуберкулезный диспансер и несколько частных домов. В результате пострадали кабельные линии. Инженера задержали на месте происшествия. На допросе он признался в содеянном.

По факту происшедшего возбуждено дело по статье 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») и 205 («Теракт») УК РФ.