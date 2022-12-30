На Украине отметили психологический перелом в поставках оружия

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что поставки ПВО Patriot стали психологическим переломом

На Украине произошел переломный момент в получении военной помощи, отметил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Его слова приводит РБК-Украина.

«Мы больше года боролись за [зенитно-ракетные комплексы (ЗРК)] Patriot, получили их. Предоставление Patriot — это не просто очередное решение, это психологический перелом. Ибо с первых дней, когда мы начали о Patriot говорить с американцами, мы слышали "нет"», — заявил он.

Кроме того, глава ведомства назвал получение этого вида вооружения свидетельством того, что еще одно табу в военных поставках снято.

Ранее в США оценили применение Вооруженными силами Украины ЗРК Patriot. Отмечается, что Patriot позволит защитить только Киев, однако поставки этого вида вооружения станут «гигантским шагом вперед с точки зрения потенциала».