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08:46, 30 декабря 2022Силовые структуры

Российский полицейский кулаком и ногой избил женщину ради ложных показаний

Под Красноярском полицейский избил местную жительницу и превысил полномочия ради показаний

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Красноярском крае полицейский избил местную жительницу. Об этом в пятницу, 30 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 24 ноября в Уяре началось расследование убийства двоих граждан. 25 ноября правоохранитель привез в отдел полиции сожительницу одного из подозреваемых им преступников. Он хотел, чтобы она дала показания против кавалера. Однако женщина знала, что ее возлюбленный не имеет отношения к этому убийству, и не стала лгать. Тогда сотрудник МВД начал давить на потерпевшую, избил ее ногой по ноге и кулаком по спине.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «а» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий с применением насилия») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Ставрополе экс-сотрудников МВД и 20 их подельников осудили за организацию проституции.

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Екатерина Власова
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