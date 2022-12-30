В США захотели проверять сточные воды самолетов из Китая на COVID-19

Reuters: в Штатах захотели проверять сточные воды самолетов из Китая на COVID-19

Федеральное агенство «Центры по контролю и профилактике заболеваний США» (ЦКЗ) в Соединенных Штатах призвали тестировать на COVID-19 прибывающих из Китая граждан по сточным водам самолетов. Об этом пишет Reuters cо ссылкой на научные источники.

Сообщается, что в связи с ростом числа заболеваний коронавирусной инфекцией в КНР США решили проводить медицинский анализ сточных вод, образованных в результате эксплуатации гражданских самолетов международных авиарейсов.

Ученые ЦКЗ мотивируют это решение тем, что в прошлом в пробах пассажиров международных рейсов находили такие штаммы COVID-19, как омикрон и дельта, сказала пресс-секретарь «Центров по контролю и профилактике заболеваний США» Кристен Нордлунд.

Ранее в Японии, Италии и на Тайване заявили о готовности начать проведения тестирований для прибывших из Китая граждан.

До этого стало известно, что больницы и похоронные бюро Китая столкнулись с большой нагрузкой из-за коронавируса после отмены властями жестких ограничений. Медики из больницы в городе Чэнду провинции Сычуань рассказали, что учреждение переполнено, внутри и снаружи отделения неотложной помощи образовались очереди, и почти у всех поступающих пациентов диагностируется COVID-19.

Стоянки у крупнейшего похоронного бюро в городе также переполнены, по словам сотрудников, им приходится кремировать по 200 человек в день, в то время как раньше — 30-50, места для кремации полностью забронированы до нового года.