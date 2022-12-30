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18:42, 30 декабря 2022Ценности

Визажистка назвала способы продлить молодость кожи

Визажистка Джина Акерс заявила, что гиалуроновая кислота продлевает молодость кожи

Фото: Christopher Campbell / Unsplash

Визажистка и консультант бренда косметики Hada Labo Tokyo Джина Акерс назвала способы продлить молодость кожи. Соответствующую информацию приводит Express.co.uk.

По словам эксперта, главным правилом при уходе за кожей является ее увлажнение. Для данной цели она посоветовала использовать препараты, содержащие гиалуроновую кислоту, которая способствует устранению морщин и повышает упругость и эластичность тканей. В то же время специалистка призвала делать массаж лица с помощью указательных и средних пальцев в течение двух-трех минут и выполнять процедуры очищения, отшелушивания и увлажнения кожи каждое утро и вечер.

Кроме того, Акерс порекомендовала нормализовать режим сна, применять солнцезащитный крем и употреблять продукты, богатые антиоксидантами и омегой-3. Среди них, например, орехи, ягоды, листовые зеленые овощи, лосось, сардины, сельдь и макрель. «Также важно следить за тем, чтобы вы употребляли много белка, поскольку он является одним из строительных блоков кожи», — заявила визажистка.

В сентябре британский косметолог Лорена Оберг назвала ускоряющие старение ошибки при уходе за лицом и телом.

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Алина Гостева
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