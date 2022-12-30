Трамп рассказал о своей «гордой успешности» и «радикальных леваках»

Трамп назвал публикацию своих налоговых деклараций подтверждением «гордой успешности»

Бывший президент США Дональд Трамп осудил публикацию бюджетным комитетом Конгресса своих налоговых деклараций, однако заверил, что эти документы подтвердили американцам его «гордую успешность». Его слова приводит РИА Новости.

По словам экс-главы государства, Верховный суд США должен был выступить против такого решения. Голосовавших «за» конгрессменов он назвал «радикальными леваками», а также предсказал усиление раскола в американском обществе.

«У меня получалось использовать переоценку активов и различные налоговые вычеты в качестве стимула к созданию тысяч рабочих мест, величественных сооружений и предприятий», — рассказал Трамп.

Согласно американским законам, кандидаты в президенты не обязаны публиковать налоговые декларации. Тем не менее они делали это на протяжении десятилетий, а Трамп стал в их ряду исключением.

21 декабря стало известно, что бюджетный комитет Палаты представителей Конгресса США проголосовал за обнародование частично отредактированных налоговых деклараций Трампа за шесть лет. Республиканцы выступали против публикации бумаг, отмечая, что это решение может создать плохой прецедент. 30 декабря документы появились в прессе.

Из опубликованных Конгрессом данных следует, что в 2015 году экс-президент и его жена отчитались об убытках в 31,7 миллиона долларов и заплатили налогов на 641,9 тысячи долларов. В следующие два года убытки семьи составили 32,4 миллиона и 12,9 миллиона долларов соответственно, а размер уплаченных налогов — всего по 750 долларов за каждый год.