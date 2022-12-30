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23:06, 30 декабря 2022Мир

США обеспокоились сближением России и Китая

Госдепартамент: США обеспокоены сближением России и Китая на фоне спецоперации на Украине

Фото: Florence Lo / Reuters

США обеспокоены продолжающимся сближением России и Китая на фоне специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепартамента.

«Пекин заявляет о нейтральности, но его поведение ясно показывает, что он по-прежнему инвестирует в развитие связей с РФ», — заявил собеседник агентства.

По его словам, Соединенные Штаты и Европа предупредили Китай о возможных последствиях помощи России в спецоперации на Украине, а также содействия в обходе введенных Западом санкций. Он добавил, что Вашингтон внимательно следит за шагами Пекина.

30 декабря состоялись переговоры по видеосвязи между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Китайский лидер заявил, что Пекин в условиях непростой международной обстановки готов наращивать стратегическое взаимодействие с Москвой, передает РИА Новости. По его словам, глобальное партнерство пойдет на благо народов двух стран и мировой стабильности.

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Марина Совина
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