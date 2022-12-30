В Турции усомнились в возможности найти покупателей на газ из хаба с Россией

Эксперт о газовом хабе в Турции: неясно, будет ли газ покупаться кем-либо

Для создания инфраструктуры газового хаба в Турции потребуется три-четыре года, при этом его перспективы пока не ясны, заявил эксперт по энергетическим вопросам Шерифе Озкан Несимиоглу газете Aydınlık.

«Хаб позволит России и Турции устанавливать цены на газ и комбинировать российский газ с энергией из других источников. Проект получил сильную поддержку со стороны турецкого правительства, но некоторые вопросы все еще остаются. Для создания необходимой инфраструктуры потребуется три-четыре года, и даже если она будет построена, неясно, будет ли газ покупаться кем-либо», — усомнился он в возможности найти покупателей на топливо.

Несимиоглу добавил, что Анкара и Москва пока пока не предоставили оценку затрат на строительство инфраструктуры. Идею создания газового хаба в Турции высказал президент России Владимир Путин. Его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган поддержал предложение и подтвердил готовность начать работу.

Создание газового хаба в Турции не имеет особого смысла, если его не поддержит руководство Евросоюза, считает заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев.