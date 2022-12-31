Стало известно о прорыве обороны ВСУ в Артемовске

«Военное дело»: бойцы ЧВК «Вагнер» прорвали оборону ВСУ и зашли в Артемовск

Российские десантники и бойцы ЧВК «Вагнер» прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске и зашли в город. Об этом сообщает издание «Военное дело», ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, подразделения Воздушно-десантных войск РФ и отряды ЧВК «Вагнер» зашли в Артемовск с южной стороны. Кроме того, «вагнеровцы» прорвались в Клещеевку к югу от города.

«Ряд источников сообщили, что бойцам ЧВК "Вагнер" были выделены несколько новейших танков Т-90М «Прорыв». Боевые машины уже доставлены и участвуют в боях за Артемовск», — сообщает «Военное дело».

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко сообщил, что командование ВСУ направило в Артемовск и Соледар мобильные группы сформированные из иностранных наемников.