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23:00, 31 декабря 2022Россия

Стало известно о ранении трех мирных жителей в ДНР при обстреле ВСУ

В ДНР сообщили о ранении трех мирных жителей во Владимировке при обстреле со стороны ВСУ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Три мирных жителя получили ранения во время обстрела населенного пункта Владимировка со стороны украинских войск, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК ДНР).

«На улице Шевченко ранены мужчины 1995 и 1994 годов рождения и женщина 1967 года рождения», — уточнили в ведомстве. В субботу, 31 декабря, Вооруженные силы Украины (ВСУ) также обстреляли Кировский район Донецка, в результате чего были ранены два мирных жителя.

Ранее стало известно, что украинские военные выпустили снаряды по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка и Ясиноватой.

Мэр города Первомайск в Луганской народной республике (ЛНР) Сергей Колягин попал под обстрел со стороны ВСУ.

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Марина Совина
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