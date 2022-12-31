Стало известно о ранении трех мирных жителей в ДНР при обстреле ВСУ

В ДНР сообщили о ранении трех мирных жителей во Владимировке при обстреле со стороны ВСУ

Три мирных жителя получили ранения во время обстрела населенного пункта Владимировка со стороны украинских войск, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК ДНР).

«На улице Шевченко ранены мужчины 1995 и 1994 годов рождения и женщина 1967 года рождения», — уточнили в ведомстве. В субботу, 31 декабря, Вооруженные силы Украины (ВСУ) также обстреляли Кировский район Донецка, в результате чего были ранены два мирных жителя.

Ранее стало известно, что украинские военные выпустили снаряды по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка и Ясиноватой.

Мэр города Первомайск в Луганской народной республике (ЛНР) Сергей Колягин попал под обстрел со стороны ВСУ.