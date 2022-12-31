Российские семьи получили право на новое универсальное пособие на детей

Семьи в России получили право на новое универсальное пособие на детей

В России вступил в силу закон, вводящий новое единое пособие для семей с детьми. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как пояснили в Минтруде, выплата универсальна и объединяет ряд действующих мер социальной поддержки, таких как ежемесячное пособие беременным, пособие по уходу за ребенком гражданам, не подлежащим обязательному соцстрахованию, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка, а также на детей в возрасте от трех до семи лет и от восьми до 17 лет.

Право на пособие получили семьи, чей доход в расчете на человека ниже одного прожиточного минимума. Размер выплаты зависит от нуждаемости семьи и составляет 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума. В среднем по стране в 2023 году эти суммы равны 7, 10,5 и 14 тысячам рублей соответственно.

Прием заявлений на получение пособия на Госуслугах начался 28 декабря 2022 года — его должны рассмотреть в течение 10 дней. При заполнении формы от родителей требуется указать тип выплаты и дополнительную информацию, которая может повлиять на оформление пособия (к примеру, сведения об уходе за нетрудоспособными лицами), а также сведения о семейном положении, детях и составе семьи.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что пособие дает возможность семьям с доходом ниже одного прожиточного минимума на человека за счет средств материнского капитала оформить ежемесячную выплату вне зависимости от количества детей — раньше родители могли сделать это только при рождении второго ребенка.

