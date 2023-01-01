В НМ ЛНР заявили, что ВСУ в боях с силами республики потеряли за сутки до 90 человек

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли существенные потери в живой силе и военной технике в боях с силами Народной милиции Луганской народной республики. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Иван Филипоненко в Telegram.

По его данным, было ликвидировано до 90 человек личного состава украинской армии, три танка, пять бронетранспортеров, два беспилотных летательных аппарата, а также 16 единиц специальной автомобильной техники.

30 декабря прошлого года официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков докладывал, что потери противника за сутки на донецком направлении составили до 50-ти украинских военнослужащих, три бронетранспортера и четыре пикапа.