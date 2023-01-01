В США заявили о возможности лишить страну электричества за несколько часов

Обозреватель NI Кази заявил о возможности лишить США электричества за несколько часов

Соединенные Штаты Америки находятся на пороге энергетического кризиса. Как заявил обозреватель журнала The National Interest Сиддхартха Кази, страну можно лишить электричества за несколько часов.

Он утверждает, что США могут остаться без электричества на годы. Причиной тому являются несовершенства системы безопасности высоковольтных трансформаторов на электроподстанциях. В материале Кази объясняется, что в Америке участились случаи диверсий, в результате которых из строя выходят электроподстанции.

«На момент написания статьи ни один из виновных не был привлечен к ответственности: преступники попросту стреляли по подстанции с большого расстояния из крупнокалиберных винтовок, оставив после себя очень мало улик, по которым можно было бы их выследить», — пишет он.