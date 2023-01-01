Американский военный указал на молчание Байдена в ответ на просьбу Зеленского

Подполковник США Дэвис: Байден промолчал в ответ на просьбу Зеленского о бронетехнике

Подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что американский президент Джо Байден промолчал в ответ на просьбу украинского коллеги Владимира Зеленского о бронетехнике для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в статье для издания 19Fortyfive.

«Показательно, что Зеленский покинул Вашингтон, а Байден умолчал об отправке более чем одной батареи ПВО Patriot, каких-либо поставках танков, бронетранспортеров и сотен артиллерийских орудий», — отметил Дэвис.

Исходя из действий США и НАТО, он сделал вывод, что западные страны пытаются избежать прямого военного столкновения с Россией, результатом которого может стать начало ядерной войны. Военный назвал это правильным подходом. «И я воздаю должное Белому дому за его разумную сдержанность», — заключил подполковник.

Ранее Дэниел Дэвис заявил, что ВСУ не способы противостоять российской армии. По его мнению, не существует сценария, который бы предсказывал победу украинской стороны.