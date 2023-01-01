Пасечник поблагодарил российский народ за восстановление ЛНР

Врио главы ЛНР Пасечник поблагодарил российский народ за восстановление республики

Врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в новогоднем видеообращении в своем Telegram-канале выразил благодарность россиянам за поддержку и помощь в восстановлении инфраструктуры, разрушенной Вооруженными силами Украины (ВСУ).

«Сегодня впервые встречаем Новый год дома, единой могучей семьей россиян! Мы видим, как сейчас меняется наш край: строятся новые дороги, восстанавливаются мосты, ремонтируются больницы, школы, детсады», — заявил он.

Глава региона подчеркнул, что именно благодаря России у республики появилась возможность добиться тех изменений, которые можно увидеть сегодня. По его словам, жители республики очень благодарны за военную, моральную и гуманитарную поддержку братскому народу.

Ранее основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что встречает Новый год в ЛНР, чтобы быть рядом со своими бойцами и поддержать их.