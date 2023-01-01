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00:01, 1 января 2023Экономика

В России вырос прожиточный минимум

Прожиточный минимум вырос в России до 14 375 рублей
СюжетНаселение России:

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

С 2023 года в России вырос прожиточный минимум на душу населения, составив 14 375 рублей. Соответствующий федеральный закон, подписанный президентом Владимиром Путиным, размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Также, согласно документу, прожиточный минимум для трудоспособного населения теперь составляет 15 669 рублей, для пенсионеров — 12 363 рубля, для детей — 13 944 рубля.

Размер прожиточного минимума рассчитан на основе прогнозируемой границы бедности по итогам 2023 и 2024 годов — 14 375 и 15 049 рублей соответственно. Таким образом, сейчас прожиточный минимум вырос на 3,28 процента, или 456 рублей, по сравнению с величиной, установленной в размере 13 919 рублей с 1 июня 2022 года, отмечалось в заключении бюджетного комитета Совета Федерации.

Ранее сообщалось, что президент подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). В документе говорится, что с 1 января 2023 года он установлен в размере 16 242 рублей в месяц.

Игорь Дмитров
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