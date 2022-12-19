Путин подписал закон о повышении МРОТ с 1 января до 16 242 рублей

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2023 года в сумме 16 242 рубля в месяц», — говорится в законе.

Госдума приняла закон о МРОТ на 2023 год 7 декабря. «На сегодняшний день МРОТ составляет 15 279 рублей. Таким образом, предусмотрен рост на 6,3 процента», — сообщили в нижней палате парламента.

Размер прожиточного минимума, согласно подписанному президентом России федеральному закону, в 2023 году будет установлен на уровне 14 375 рублей.