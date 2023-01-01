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22:24, 1 января 2023Из жизни

Россиянин выиграл в лотерею миллиард рублей

Житель Нижнего Новгорода выиграл в лотерею миллиард рублей

Фото: dylan nolte / Unsplash

Россиянин выиграл в лотерею миллиард рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Счастливчиком оказался житель Нижнего Новгорода, поучаствовавший в новогоднем тираже «Русского лото». Еще 75 человек стали миллионерами. Всего было разыграно более 2,5 миллиарда рублей, выиграли более восьми миллионов билетов.

В ноябре в США был разыгран самый крупный в мире джекпот, сумма которого составила 2,04 миллиарда долларов (124 миллиарда рублей). Во время розыгрыша лотереи Powerball выпали номера 10-33-41-47-56. Они совпали с номерами в одном из проданных билетов. Изначально размер джекпота составлял 1,9 миллиарда долларов (116 миллиардов рублей), но вырос до 2,04 миллиарда долларов к моменту розыгрыша, что сделало его самым крупным в мире лотерейным призом.

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Марина Совина
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