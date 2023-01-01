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23:25, 1 января 2023Бывший СССР

Арестович предложил установить на Украине монархию

Арестович предложил установить на Украине монархию и «собирать земли Рюриковичей»
Алексей Арестович

Алексей Арестович. Фото: Evgen Kotenko / ukrinform / Keystone Press Agency / Global Look Press

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович предложил установить на Украине монархию. Об этом он заявил в беседе с солистом группы «Вопли Видоплясова» Олегом Скрипкой, отрывок которой опубликовал у себя в Telegram.

Арестович сравнил происходящее с романом Джона Толкина «Властелин колец» и заявил, что поэтому должно произойти «возвращение короля, то есть Арагорна». «А Украина готова к монархии? А я тебе скажу, если считать рационально, единственный способ перебить все московское — это объявить монархию здесь. И сказать, что мы собираем земли Рюриковичей», — сказал он.

Советник украинского президента привел в пример Великобританию и подчеркнул, что это «не худшая страна мира». Также он напомнил, что монархия была восстановлена после правления Франсиско Франко в Испании. Кроме того, «очень сильное движение» есть во Франции, а в Бельгии королевскую династию выбрали в XIX веке, отметил Арестович.

Ранее Алексей Арестович раскритиковал законопроект, запрещающий использовать в науке и образовании учебники и литературу на русском языке. Он отметил, что запрет на использование русского языка сделает невозможным изучение естественных наук, а перевод учебников займет годы.

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Марина Совина
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