Арестович предложил установить на Украине монархию и «собирать земли Рюриковичей»

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович предложил установить на Украине монархию. Об этом он заявил в беседе с солистом группы «Вопли Видоплясова» Олегом Скрипкой, отрывок которой опубликовал у себя в Telegram.

Арестович сравнил происходящее с романом Джона Толкина «Властелин колец» и заявил, что поэтому должно произойти «возвращение короля, то есть Арагорна». «А Украина готова к монархии? А я тебе скажу, если считать рационально, единственный способ перебить все московское — это объявить монархию здесь. И сказать, что мы собираем земли Рюриковичей», — сказал он.

Советник украинского президента привел в пример Великобританию и подчеркнул, что это «не худшая страна мира». Также он напомнил, что монархия была восстановлена после правления Франсиско Франко в Испании. Кроме того, «очень сильное движение» есть во Франции, а в Бельгии королевскую династию выбрали в XIX веке, отметил Арестович.

Ранее Алексей Арестович раскритиковал законопроект, запрещающий использовать в науке и образовании учебники и литературу на русском языке. Он отметил, что запрет на использование русского языка сделает невозможным изучение естественных наук, а перевод учебников займет годы.