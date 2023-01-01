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19:17, 1 января 2023Путешествия

Названы популярные у россиян страны и города для путешествий в январе

OneTwoTrip назвал Москву, Сочи и Турцию популярными направлениями у россиян в январе

Фото: Evgenii Bugubaev / Anadolu Agency via Getty Images

Москва, Сочи и Турция стали самыми популярными направлениями у россиян в январе. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, пишет РИА Новости.

В январе россияне также выбирают Санкт-Петербург. Средняя стоимость билета в эти города составляет 7,4 тысячи, семь тысяч и 7,5 тысячи рублей соответственно.

Среди популярных заграничных направлений числятся Ереван и Пхукет.

Ранее сообщалось, что, по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), Московская область названа самым популярным туристическим направлением страны в 2022 году. Согласно данным, турпоток в регион в текущем году увеличился на 57 процентов, составив 22 миллиона человек. Вторую строчку рейтинга заняла Москва.

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Варвара Кошечкина
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