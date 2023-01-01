В России поставят точку в споре между пассажирами верхних и нижних полок поездов

Пассажиры верхних полок российских поездов получат право сидеть на нижних в 2023 году

В России пассажиры верхних полок поездов получат право законно размещаться на нижних в некоторых случаях. О том, что в споре между путешественниками в 2023 году поставят точку, сообщает РИА Новости.

Известно, что туристы с верхних полок смогут сидеть на нижних местах у столика для приема пищи во время завтрака, обеда и ужина — с 7:00 до 10:00, с 12:00 до 15:00 и с 19:00 до 21:00. Для этого им будет отведено полчаса утром и вечером, а также час днем.

Предположительно данные правила вступят в силу осенью текущего года. Ранее законодательно указанные меры закреплены не были. Минтранс принял соответствующее решение в связи с многочисленными жалобами пассажиров.

21 ноября сообщалось, что россияне также захотели поставить точку в споре о подлокотниках в самолетах. По их словам, новый закон поможет избежать конфликтов и разногласий.