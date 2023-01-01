Врач назвал способ избавиться от похмелья

Нарколог Скрябин не рекомендовал выпивать, ходить в баню и заниматься спортом с похмелья

Какого-то средства, способного быстро и эффективно «вылечить» похмелье, не существует, рассказал психиатр-нарколог, заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии Валентин Скрябин. В беседе с «Лентой.ру» он назвал способ избавиться от похмелья, а также перечислил, чего категорически нельзя делать в этом состоянии.

Как бороться с похмельем

Нужно помнить, что для восстановления потребуется время, а все распространенные советы и средства лишь снимают какие-то из симптомов, поделился врач. В частности, напитки, содержащие соль, облегчают состояние постинтоксикации за счет восполнения солевого баланса.

Если человек чересчур интенсивно праздновал наступление Нового года, на следующий день нужно, в первую очередь, отдохнуть и дождаться протрезвления, отметил Скрябин.

Рекомендовано обильное питье. Для облегчения состояния можно принять душ, съесть высокобелковой пищи, совершать недлительные прогулки на свежем воздухе. Так постепенно организм придет в норму. При сильной головной боли можно принять таблетку доступного противовоспалительного средства — того же аспирина Валентин Скрябин психиатр-нарколог

Что нельзя делать

Ни в коем случае нельзя «лечить подобное подобным» и пить с утра алкоголь, как бы плохо ни было, подчеркнул он. «Снова отравив мозг спиртным, вы только продлите свое тягостное состояние. Пока не переработан старый алкоголь, нельзя употреблять новый», — пояснил врач.

Также категорически не рекомендуется заниматься спортом и ходить в баню, так как в этом случае сердце получит повышенную нагрузку, обратил внимание специалист.

Кроме того, по его словам, с похмелья бессмысленно пить активированный уголь и прочие абсорбенты. Дело в том, что утром в желудочно-кишечном тракте не остается ничего, что они могли бы впитать — весь алкоголь уже в организме.

«Всем страдающим от похмелья следует обращать внимание на свое самочувствие. Иногда за симптомами похмелья могут скрываться опасные для жизни состояния: нарушения сердечного ритма или повышение артериального давления. В таких случаях следует немедленно обратиться к врачу», — предостерег Скрябин.

Ранее врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и врач-кардиолог Герман Гандельман назвали мифом мнение, что рассол является лучшим средством от похмелья.