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17:43, 1 января 2023Россия

Глава ДНР отреагировал на обстрелы в новогодние праздники фразой «увы, ожидали»

Глава ДНР Пушилин назвал ожидаемыми обстрелы со стороны ВСУ в новогодние праздники

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Обстрелы территории Донецкой народной республики (ДНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) были ожидаемыми. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, пишет ТАСС.

«Мы, увы, ожидали в новогоднюю ночь интенсификации обстрелов со стороны украинского режима», — сказал он.

Усиление обстрелов руководитель региона назвал циничной практикой украинских властей с 2014 года.

Утром 1 января сообщалось, что районы крытого рынка и стадиона «Донбасс-Арена» в центре Донецка попали под обстрел со стороны украинских войск. По словам мэра Донецка, в результате обстрела ранения получили три человека, поврежден ряд зданий.

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Варвара Кошечкина
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