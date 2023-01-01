Роскомнадзор проверит сообщения об утечке данных клиентов «Спортмастера»

В Роскомнадзоре пообещали проверить утечку данных сотен тысяч клиентов «Спортмастера»

Роскомнадзор (РКН) займется проверкой информации о возможной утечке персональных данных сотен тысяч клиентов компании «Спортмастер». Об этом представители ведомства заявили в беседе с РБК, реагируя на сообщения Telegram-канала Data1eak, проинформировавшего о появлении в сети базы с именами клиентов сети, их контактами, адресами и датами дней рождения.