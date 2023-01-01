Военкор показал новогодний сухпаек для бойцов на передовой

Военкор Линин показал новогодний сухпаек для бойцов на передовой

Военный корреспондент Евгений Линин показал новогодний сухпаек, который поступил на передовую для бойцов ВС России. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что в дополнение к стандартному индивидуальному рациону питания (ИРП), праздничный набор включает в себя большее количество сладостей, от шоколада до джема, орехи и сухофрукты, пачку кофе, а также батон колбасы.

В ноябре повара Западного военного округа рассказали, чем питаются летчики армейской авиации в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Отмечалось, что военные кулинары стремятся внести разнообразие в меню летчиков, в частности, готовят для них несколько видов салатов и супов. В рацион пилотов также входят рагу, плов из говядины, свинины и мяса птицы. Помимо этого, военных обязательно снабжают свежими овощами, фруктами и шоколадом.