Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:35, 1 января 2023Россия

Военкор показал новогодний сухпаек для бойцов на передовой

Военкор Линин показал новогодний сухпаек для бойцов на передовой

Военный корреспондент Евгений Линин показал новогодний сухпаек, который поступил на передовую для бойцов ВС России. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что в дополнение к стандартному индивидуальному рациону питания (ИРП), праздничный набор включает в себя большее количество сладостей, от шоколада до джема, орехи и сухофрукты, пачку кофе, а также батон колбасы.

В ноябре повара Западного военного округа рассказали, чем питаются летчики армейской авиации в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Отмечалось, что военные кулинары стремятся внести разнообразие в меню летчиков, в частности, готовят для них несколько видов салатов и супов. В рацион пилотов также входят рагу, плов из говядины, свинины и мяса птицы. Помимо этого, военных обязательно снабжают свежими овощами, фруктами и шоколадом.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин обратился к россиянам с новогодним поздравлением
Херсон остался без света из-за повреждений объекта критической инфраструктуры
Военкор показал новогодний сухпаек для бойцов на передовой
Ким Чен Ын назвал зону поражения тактических ядерных ракет КНДР
Иммунолог дал россиянам прогноз на 2023 год
Машинист столичного метро раскрыл нюансы работы в новогоднюю ночь
Путин обвинил Запад во лжи и лицемерии
Военкор сообщил о взрывах в Киеве
Премьер Японии рассказал о исторической развилке для международного порядка
Воздушную тревогу объявили по всей Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.