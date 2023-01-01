Минобороны сообщило о срыве планируемых Киевом атак против России

Вооруженные силы сорвали планы Киева по совершению атак против России

Вооруженные силы России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что речь идет о предприятиях, задействованных в изготовлении ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), применяемых для совершения атак против России. Кроме того, были поражены места их стоянки, хранения и запуска.

«Цель удара достигнута», — указали в министерстве и добавили, что таким образом планы Киева по совершению атак против России были сорваны.

Всего с начала СВО было уничтожено 355 самолетов, 199 вертолетов, 2779 БПЛА, 399 зенитных ракетных комплексов, 7350 танков и других боевых бронированных машин, 957 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3756 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7859 единиц специальной военной автомобильной техники.