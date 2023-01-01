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00:45, 1 января 2023Россия

Летчики группы «Вагнер» выпустили по ВСУ авиабомбы с «поздравлениями»

Летчики группы «Вагнер» выпустили по позициям ВСУ авиабомбы с новогодними «поздравлениями»

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Летчики группы «Вагнер» рассказали, что бомбят украинских военных с «поздравлениями», пишет РИА Новости.

Пилот бомбардировщика перед вылетом рассказал, что военные готовят Вооруженным силам Украины (ВСУ) своеобразные сюрпризы — выпускают авиабомбы. Российские самолеты несут авиабомбы с надписями «С Новым годом!», «С наилучшими пожеланиями», «Привет из Крыма!».

«Служба доставки Евгения Пригожина в действии. Это называется "получи гранату". Мы с детства знаем эти слова. А кто забыл — я не виноват», — подчеркнул военный. Его напарник поздравил мирных жителей с Новым годом и уточнил, что у бойцов выходных нет.

«Мы обеспечиваем праздник тем, кто остался дома. Желаем им мирного неба. Всем мирным людям мирного неба», — добавил он.

Ранее сообщалось, что основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин встретит Новый год со своими бойцами в Луганской народной республике (ЛНР).

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Марина Совина
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