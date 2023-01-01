Стало известно о вражде премьера Венгрии и Зеленского

FT: сближение Киева с НАТО и ЕС оказалось под угрозой из-за вражды Зеленского и Орбана

Разногласия между Украиной и Венгрией, а также между их руководителями Владимиром Зеленским и Виктором Орбаном по ряду вопросов ставит под угрозу единство Европейского союза и НАТО в нынешнем украинском кризисе. Об этом пишет Financial Times (FT).

По словам журналиста FT Мартона Дуная, Будапешт постоянно блокирует стремление Украины вступить в НАТО. Кроме того, отмечает он, Венгрия продолжает сохранять крепкие экономические и дипломатические связи с Россией и выступает за послабления в санкционных пакетах, касающихся энергетики.

Журналист также отметил, что лидеры двух стран «сцепились» незадолго до выборов в Венгрии в апреле прошлого года, когда Зеленский обвинил Орбана в выборе российской стороны в украинском кризисе. По мнению обозревателя, отношения Украины и Венгрии находятся на сейчас на минимальном уровне.

21 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что для урегулирования конфликта на Украине нужно провести переговоры между Россией и США, тем самым предлагая исключить Киев из мирного процесса. «На самом деле [для прекращения украинского конфликта] нужны не российско-украинские, а российско-американские переговоры», — считает Орбан.