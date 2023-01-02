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08:16, 2 января 2023Бывший СССР

В Киеве заявили об отключениях после повреждения инфраструктуры

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об отключениях после повреждения инфраструктуры
Виталий Кличко

Виталий Кличко. Фото: IMAGO / Frank Hoermann / SVEN SIMON / Global Look Press

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после повреждения инфраструктуры в столице начались отключения электроэнергии. Об этом он сообщил в Telegram.

Как уточнил Кличко, была повреждена энергоинфраструктура. «В городе — аварийные отключения электроэнергии. Соответственно, есть обесточенные объекты теплоснабжения», — написал он.

О том, что звуки взрывов слышны в Киеве и Днепре, ранее сообщало издание «Страна.ua». До этого воздушная тревога была объявлена в ряде областей Украины. Сирены звучали в Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

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Марина Совина
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