В Киеве заявили об отключениях после повреждения инфраструктуры

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об отключениях после повреждения инфраструктуры

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после повреждения инфраструктуры в столице начались отключения электроэнергии. Об этом он сообщил в Telegram.

Как уточнил Кличко, была повреждена энергоинфраструктура. «В городе — аварийные отключения электроэнергии. Соответственно, есть обесточенные объекты теплоснабжения», — написал он.

О том, что звуки взрывов слышны в Киеве и Днепре, ранее сообщало издание «Страна.ua». До этого воздушная тревога была объявлена в ряде областей Украины. Сирены звучали в Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области.