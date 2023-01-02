Губернатор Самарской области рассказал о погибших при ударе по Макеевке земляках

Самарский губернатор Азаров сообщил о гибели земляков при ударе ВСУ по Макеевке

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Макеевке в Донецкой народной республике (ДНР) погибли в том числе мобилизованные из его региона. Слова Азарова приводит Telegram-канал Sovainfo.ru.

«Под ударом вражеских сил оказались в том числе и наши земляки. Есть раненые, увы, есть погибшие. В данный момент сведения уточняются», — рассказал глава области.

Он подчеркнул, что через социальные сети распространяется множество фейков, и призвал обращаться за уточнением информации в военные комиссариаты, а также по номеру 112.

ВСУ сразу после наступления Нового года обстреляли Макеевку. Позднее в Минобороны России сообщили, что при украинской атаке погибли 63 военнослужащих. По данным ведомства, удар был совершен реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS. Семьям погибших солдат пообещали оказать всю необходимую помощь.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.