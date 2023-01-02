Минобороны сообщило о гибели 63 военных при ударе ВСУ по зданию ПТУ в Макеевке

Минобороны РФ: 63 военных погибли при ударе ВСУ по зданию ПТУ в Макеевке

Министерство обороны России сообщило о гибели 63 военных при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по зданию ПТУ в Макеевке. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе ведомства в понедельник, 2 января.

В ведомстве указали, что по объекту был нанесен удар реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS.

«В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибло 63 российских военнослужащих», — уточнили в оборонном ведомстве, комментируя произошедшее.