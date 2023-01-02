Россиянин расстался с девушкой и попытался отсудить потраченные на нее деньги

Москвич после расставания захотел отсудить деньги, которые потратил на девушку

Житель Москвы после расставания с девушкой захотел вернуть деньги, которые он потратил, пока они встречались. Об этом РИА Новости рассказали в Бутырском суде.

В материалах дела отмечается, что пара состояла в отношениях почти год. Все это время россиянин переводил возлюбленной деньги для оплаты такси, кофе, ресторанов, заправки, а также на другие расходы. Расставшись с девушкой, мужчина захотел вернуть потраченное и подал иск в суд, заявив, что давал деньги в долг, а теперь ему их не возвращают.

Пытаясь доказать свою правоту, он привел в суд знакомую, которая подтвердила, что лично слышала, как ответчица попросила у истца деньги в долг и пообещала их вернуть.

Однако сама ответчица утверждает, что между ней и ее бывшим возлюбленным сложились доверительные отношения, поэтому мужчина периодически сам переводил ей деньги без каких-либо просьб с ее стороны. Она предоставила заверенные нотариусом скриншоты переписки по почте и в мессенджерах, которые подтверждают ее слова.

Ранее сообщалось, что жительницу российского города заставили платить за переезд из аварийного дома.