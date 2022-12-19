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16:28, 19 декабря 2022Среда обитания

Жительницу российского города заставили платить за переезд из аварийного дома

Мэрия Ноябрьска заставила женщину заплатить 857 тысяч рублей за переезд из аварийного дома
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

Мэрия Ноябрьска заставила жительницу дома, признанного аварийным, заплатить за переезд сотни тысяч рублей. Об инциденте в российском городе сообщили в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

«На основании необоснованно заключенного администрацией с заявительницей договора мены жилых помещений северянка выплатила в бюджет муниципального образования разницу в стоимости изымаемого и предоставляемого жилых помещений в сумме 857 589 рублей», — сказано в сообщении. После осуществления выплаты женщина решила обратиться в прокуратуру. По итогам проверки надзорное ведомство определило, что процесс переселения гражданки из аварийного жилья по программе 2019-2024 годов, утвержденной правительством ЯНАО, был проведен с нарушениями.

В результате прокурор города направил иск в суд, чтобы часть договора мены жилья, связанная с «необоснованно полученными денежными средствами», была признана недействительной. Суд постановил удовлетворить запрашиваемые требования, и жительнице Ноябрьска вернули деньги, которые она заплатила мэрии, в полном объеме.

В декабре стало известно, что в Кургане собственники квартир аварийного дома отсудили у мэрии вдвое больше денег из-за низкой цены принудительного выкупа. По словам руководителя юридической компании Петра Волосникова, компенсация после решения суда для одного из владельца квартир в доме под снос на улице Сибирской составила 2,6 миллиона рублей вместо запрашиваемых 1,3 миллиона рублей.

Полина Кислицына
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