Жительницу российского города заставили платить за переезд из аварийного дома

Мэрия Ноябрьска заставила женщину заплатить 857 тысяч рублей за переезд из аварийного дома

Мэрия Ноябрьска заставила жительницу дома, признанного аварийным, заплатить за переезд сотни тысяч рублей. Об инциденте в российском городе сообщили в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

«На основании необоснованно заключенного администрацией с заявительницей договора мены жилых помещений северянка выплатила в бюджет муниципального образования разницу в стоимости изымаемого и предоставляемого жилых помещений в сумме 857 589 рублей», — сказано в сообщении. После осуществления выплаты женщина решила обратиться в прокуратуру. По итогам проверки надзорное ведомство определило, что процесс переселения гражданки из аварийного жилья по программе 2019-2024 годов, утвержденной правительством ЯНАО, был проведен с нарушениями.

В результате прокурор города направил иск в суд, чтобы часть договора мены жилья, связанная с «необоснованно полученными денежными средствами», была признана недействительной. Суд постановил удовлетворить запрашиваемые требования, и жительнице Ноябрьска вернули деньги, которые она заплатила мэрии, в полном объеме.

В декабре стало известно, что в Кургане собственники квартир аварийного дома отсудили у мэрии вдвое больше денег из-за низкой цены принудительного выкупа. По словам руководителя юридической компании Петра Волосникова, компенсация после решения суда для одного из владельца квартир в доме под снос на улице Сибирской составила 2,6 миллиона рублей вместо запрашиваемых 1,3 миллиона рублей.