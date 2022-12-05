В российском городе жильцы домов под снос отсудили у мэрии вдвое больше денег

В Кургане жильцы домов под снос отсудили у мэрии вдвое больше денег

В Кургане собственники квартир аварийного дома отсудили у мэрии вдвое больше денег из-за низкой цены принудительного выкупа. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание URA.RU со ссылкой на руководителя юридической компании Петра Волосникова.

Собственники четырех квартир в доме под снос на улице Сибирской решили подать на администрацию Кургана в суд, так как мэрия, проводившая процедуру изъятия жилья, оценила его значительно ниже рыночной стоимости. Один из собственников вложил собственные средства в судебный процесс и потратил около 50 тысяч рублей на юридические услуги и судебную экспертизу.

«Обратились четыре собственника, все уже имели на руках судебные повестки по искам администрации о принудительном выкупе квартир в доме, подлежащем сносу. По двум делам уже вынесены решения, в обоих случаях суд взыскал с муниципальной власти в два раза больше денег, чем предлагали изначально. Например, квартира оценивалась администрацией в 1,3 миллиона рублей, суд взыскал 2,6 миллиона рублей», — рассказал Волосников.

Кроме того, мэрия должна будет покрыть все потраченные истцом на судебный процесс деньги. Юрист добавил, что большинство собственников при выкупе соглашаются на ту сумму, которую им изначально предлагает администрация. «А дают почему-то совсем не рыночную стоимость», — заключил он.

В июне стало известно о том, что житель Перми отсудил у мэрии 448 тысяч рублей за не выполненный в его ветхом доме капремонт. Кроме того, мэрия будет вынуждена заплатить госпошлину в размере 7,6 тысячи рублей.