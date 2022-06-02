Россиянин отсудил у чиновников почти полмиллиона за невыполненный ремонт

Житель Перми отсудил у мэрии 448 тысяч рублей за не выполненный в доме капремонт

Житель Перми смог отсудить у мэрии города почти полмиллиона рублей за невыполненный капремонт в его доме. После признания здания аварийным мужчине возместили лишь стоимость самой квартиры, но не работ, которые были оплачены, но так и не произведены. Об этом пишет Ura.ru.

По данным Ленинского районного суда Перми, после заседания с администрацией города в пользу россиянина решили взыскать 448 тысяч рублей за непроведение капремонта. Кроме того, мэрия будет вынуждена заплатить госпошлину в размере 7,6 тысячи рублей.

После того как дом мужчины признали ветхим, истец заключил с администрацией Перми договор об изъятии жилья. Пермяку выплатили 3,1 миллиона рублей, после чего он обратился в суд с требованием доплатить еще 448 тысяч рублей компенсации за непроизведенный ремонт здания.

Как пишет издание, мужчина ссылался на то, что по закону должны также выплатить упущенную выгоду. Представитель ответчика заявил в суде, что между чиновниками и собственником квартиры уже был заключен окончательный договор о возмещении — изменению он не подлежит.

Ранее житель Мурманской области по вине чиновников лишился жилья и смог отсудить у них более полумиллиона рублей в качестве компенсации. Квартира мужчины находилась в доме, который незаконно снесли.