Бывший народный депутат Украины опроверг данные о своей гибели под Бахмутом

Бывший народный депутат Украины Гаврилюк опроверг данные о своей гибели под Бахмутом

Бывший народный депутат Украины Михаил Гаврилюк опроверг данные о своей гибели в боях под Бахмутом. Об этом он написал на странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В то же время он сообщил о гибели сослуживца из батальона «Золотые ворота».

О смерти Гаврилюка писало ранее издание «Страна.ua» со ссылкой на Telegram-каналы. Позднее выяснилось, что на самом деле погиб однофамилец нардепа — крымчанин Владимир Гаврилюк.

Михаил Гаврилюк был народным депутатом от украинской партии «Народный фронт» с 2014 по 2019 год.