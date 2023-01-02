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14:52, 2 января 2023Бывший СССР

Бывший народный депутат Украины опроверг данные о своей гибели под Бахмутом

Бывший народный депутат Украины Гаврилюк опроверг данные о своей гибели под Бахмутом
Михаил Гаврилюк

Михаил Гаврилюк. Фото: Александр Максименко / РИА Новости

Бывший народный депутат Украины Михаил Гаврилюк опроверг данные о своей гибели в боях под Бахмутом. Об этом он написал на странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В то же время он сообщил о гибели сослуживца из батальона «Золотые ворота».

О смерти Гаврилюка писало ранее издание «Страна.ua» со ссылкой на Telegram-каналы. Позднее выяснилось, что на самом деле погиб однофамилец нардепа — крымчанин Владимир Гаврилюк.

Михаил Гаврилюк был народным депутатом от украинской партии «Народный фронт» с 2014 по 2019 год.

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Варвара Кошечкина
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