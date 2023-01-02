В Совфеде назвали три возможных очага военного конфликта ведущих стран мира

Сенатор Пушков назвал Украину, Тайвань и Корею местами возможного военного конфликта

Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что Украина, Тайвань и Корейский полуостров являются теми регионами, где может развиться военный конфликт с участием ведущих стран мира. Об этом он написал в своем Telegram.

При этом наиболее вероятным местом столкновения он назвал именно Украину — из-за политики США и других стран НАТО.

«Сирия, которая также была зоной повышенной угрозы конфликта между Россией и США еще несколько лет назад, более среди потенциально взрывных зон не фигурирует: там США и их союзникам пришлось отступить», — заключил сенатор. По его мнению, в 2023 году третья мировая война также не начнется из-за противостояния между Грецией и Турцией или из-за ограниченного территориального конфликта между Индией и Китаем.

31 декабря прошлого года военный эксперт Роберт Фарли заявил, что вероятность начала третьей мировой войны значительно увеличилась, а поводом для нее могут быть пять факторов. Возможные сценарии глобального конфликта он описал в материале для 19Fortyfive.