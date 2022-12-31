Описаны пять сценариев начала третьей мировой войны

19Fortyfive назвал конфликт на Украине одним из 5 поводов для начала третьей мировой войны

Военный эксперт Роберт Фарли заявил, что вероятность начала третьей мировой войны значительно увеличилась к 2023 году, а поводом для нее могут быть пять факторов. Возможные сценарии глобального конфликта он описал в материале для 19Fortyfive.

Аналитик включил в список возможных причин для мирового противостояния конфликт на Украине, разногласия между США и Китаем по вопросу Тайваня, конфликт между Грецией и Турцией, ситуация на Корейском полуострове, а также территориальные споры между Индией и Китаем.

В 2022 году мир подошел к войне великих держав ближе, чем когда-либо с момента окончания холодной войны Роберт Фарли Военный эксперт

Обозреватель заявил, что сценарий прямого военного столкновения НАТО с Россией в конфликте на Украине маловероятен, однако эскалация остается возможной. Ситуация может перерасти в третью мировую, если «одна из сторон» пойдет на рисковые шаги, заключил Фарли.

«Новая, неизведанная эпоха»

По мнению бывшего президента Польши Александра Квасьневского, мир находится на пороге третьей мировой войны. Он подчеркнул, что мир оказался в очень шатком положении и любой незначительный конфликт грозит перерасти в глобальный.

Сам факт того, что мы говорим о начале Третьей мировой войны, ужасает. Но для нас это реальная возможность Александр Квасьневский Экс-президент Польши

Квасьневский считает, что кардинальные перемены в мире наступили в связи с конфликтом на Украине. Он отметил, что эти события привели к началу «новой, неизведанной эпохи».

В свою очередь, французский политик Флориан Филлиппо увидел предвестие нового глобального конфликта в недавнем визите президента Украины Владимира Зеленского в США.

Как полагает Филлиппо, украинскому лидеру и президенту США Джо Байдену нужен конфликт мирового масштаба ради славы и уничтожения европейских стран.

Мнение России

28 декабря глава министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва получила от Вашингтона официальное сообщение по дипломатическим каналам, что США не планируют и не хотят воевать с Россией напрямую, а также отправлять своих военных специалистов для работы с переданными Киеву зенитными комплексами Patriot.

Сейчас мы поинтересовались у американцев по каналам, которые пока еще у нашего посольства сохраняются, означает ли решение передать батарею Patriot, учитывая сложность ее использования, что [на Украине] будут американские специалисты. Нам достаточно пространно объясняли, что этого не планируется, именно потому что американцы не хотят и не будут воевать напрямую против России Сергей Лавров Глава МИД России

Президент России Владимир Путин видит первоисточник риторики вокруг возможности ядерной войны в заявлениях безответственных западных политиков, поэтому Москва вынуждена отвечать на подобные выпады.