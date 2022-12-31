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03:59, 31 декабря 2022Интернет и СМИ

Описаны пять сценариев начала третьей мировой войны

19Fortyfive назвал конфликт на Украине одним из 5 поводов для начала третьей мировой войны
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Военный эксперт Роберт Фарли заявил, что вероятность начала третьей мировой войны значительно увеличилась к 2023 году, а поводом для нее могут быть пять факторов. Возможные сценарии глобального конфликта он описал в материале для 19Fortyfive.

Аналитик включил в список возможных причин для мирового противостояния конфликт на Украине, разногласия между США и Китаем по вопросу Тайваня, конфликт между Грецией и Турцией, ситуация на Корейском полуострове, а также территориальные споры между Индией и Китаем.

В 2022 году мир подошел к войне великих держав ближе, чем когда-либо с момента окончания холодной войны

Роберт ФарлиВоенный эксперт

Обозреватель заявил, что сценарий прямого военного столкновения НАТО с Россией в конфликте на Украине маловероятен, однако эскалация остается возможной. Ситуация может перерасти в третью мировую, если «одна из сторон» пойдет на рисковые шаги, заключил Фарли.

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«Новая, неизведанная эпоха»

По мнению бывшего президента Польши Александра Квасьневского, мир находится на пороге третьей мировой войны. Он подчеркнул, что мир оказался в очень шатком положении и любой незначительный конфликт грозит перерасти в глобальный.

Сам факт того, что мы говорим о начале Третьей мировой войны, ужасает. Но для нас это реальная возможность

Александр Квасьневский Экс-президент Польши

Квасьневский считает, что кардинальные перемены в мире наступили в связи с конфликтом на Украине. Он отметил, что эти события привели к началу «новой, неизведанной эпохи».

В свою очередь, французский политик Флориан Филлиппо увидел предвестие нового глобального конфликта в недавнем визите президента Украины Владимира Зеленского в США.

Как полагает Филлиппо, украинскому лидеру и президенту США Джо Байдену нужен конфликт мирового масштаба ради славы и уничтожения европейских стран.

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Мнение России

28 декабря глава министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва получила от Вашингтона официальное сообщение по дипломатическим каналам, что США не планируют и не хотят воевать с Россией напрямую, а также отправлять своих военных специалистов для работы с переданными Киеву зенитными комплексами Patriot.

Сейчас мы поинтересовались у американцев по каналам, которые пока еще у нашего посольства сохраняются, означает ли решение передать батарею Patriot, учитывая сложность ее использования, что [на Украине] будут американские специалисты. Нам достаточно пространно объясняли, что этого не планируется, именно потому что американцы не хотят и не будут воевать напрямую против России

Сергей ЛавровГлава МИД России

Президент России Владимир Путин видит первоисточник риторики вокруг возможности ядерной войны в заявлениях безответственных западных политиков, поэтому Москва вынуждена отвечать на подобные выпады.

Мы что, молчать будем [в ответ на резкую риторику оппонентов о возможности ядерной войны]? Мы соответствующим образом отвечаем. Как только мы ответили — сразу цепляются за это и говорят, вот, Россия угрожает. Ничего мы не угрожаем. Но все должны знать, что у нас есть

Владимир ПутинПрезидент России
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Марина Совина
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