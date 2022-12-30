Экс-президент Польши заявил об угрозе Третьей мировой войны

Экс-президент Польши Квасьневский заявил, что мир оказался на пороге Третьей мировой войны

Экс-президент Польши Александр Квасьневский заявил, что мир находится на пороге Третьей мировой войны. Такое мнение он выразил в интервью изданию Polsat.

«Сам факт того, что мы говорим о начале Третьей мировой войны, ужасает. Но для нас это реальная возможность», — сказал бывший польский лидер. Он подчеркнул, что мир оказался в очень шатком положении и любой незначительный конфликт грозит перерасти в глобальный.

По словам Квасьневского, кардинальные перемены в мире наступили в связи с конфликтом на Украине. Он отметил, что эти события привели к началу «новой, неизведанной эпохи».

Ранее французский политик Флориан Филиппо заявил, что поездка президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон на встречу с американским коллегой Джо Байденом может быть предвестником третьей мировой войны. Он указал, что обоим политикам нужен конфликт мирового масштаба ради славы и уничтожения стран Европы.