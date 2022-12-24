Французский политик назвал визит Зеленского в США предвестником третьей мировой
Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон на встречу с президентом США Джо Байденом может быть предвестником третьей мировой войны. Об этом заявил в своем Twitter-аккаунте французский политик Флориан Филиппо.
«Зеленский в Вашингтоне — великий альянс для третьей мировой войны!» — написал он.
Политик считает, что президентам Украины и США нужен конфликт мирового масштаба ради славы и уничтожения европейских стран. «Давайте разоблачим этот обман и этих сумасшедших и будем искать мира в свободной стране», — добавил Филиппо.
Ранее в декабре политик раскритиковал отказ Зеленского от переговоров с российской стороной. В связи с этим политик призвал прекратить снабжать Киев оружием, а также перестать передавать деньги режиму, который назвал опасным и коррумпированным, стремящимся к продолжению войны.