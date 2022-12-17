Французский политик раскритиковал поведение Зеленского

Французский политик Флориан Филиппо назвал поведение Зеленского безответственным безумием

Французский политик, лидер движения «Патриоты» и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо раскритиковал отказ президента Украины Владимира Зеленского вести мирные переговоры с Россией. На соответствующую тему он высказался в Twitter.

«Это полное безумие и безответственность!» — описал поведение украинского лидера Филиппо.

В связи с этим политик призвал прекратить снабжать Киев оружием, а также перестать передавать деньги режиму, который назвал опасным и коррумпированным, стремящимся к продолжению войны.

Ранее он раскритиковал просьбу жены президента Украины Владимира Зеленского Елены о передаче генераторов Украине и поинтересовался, куда Киев потратил миллиарды евро западной помощи. «Жена Зеленского, первая леди, приходит к нам сегодня и говорит: "Отдайте нам ваши генераторы". А что они делают с миллиардами евро, которые мы отправляем им каждый месяц?» — задался вопросом политик.