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19:54, 14 декабря 2022Мир

Во Франции раскритиковали просьбу жены Зеленского о передаче генераторов Украине

Французский политик Филиппо раскритиковал просьбу жены Зеленского о передаче генераторов
Елена Зеленская

Елена Зеленская. Фото: Julien De Rosa / Reuters

Французский политик, лидер движения «Патриоты» и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо раскритиковал просьбу жены президента Украины Владимира Зеленского Елены о передаче генераторов Украине и поинтересовался, куда Киев потратил миллиарды евро западной помощи. Об этом он написал в своем Twitter.

«Жена Зеленского, первая леди, приходит к нам сегодня и говорит: "Отдайте нам ваши генераторы". А что они делают с миллиардами евро, которые мы отправляем им каждый месяц?» — поинтересовался политик.

Ранее Еврокомиссия направила Украине 500 миллионов евро в рамках программы микрофинансовой помощи. Это третий и последний в 2022 году запланированный транш. После перевода данной суммы объем предоставленной с начала военной операции помощи украинской стороне достиг 7,5 миллиарда евро.

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Виктория Кондратьева
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