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14:51, 14 декабря 2022Мир

Еврокомиссия направила Украине 500 миллионов евро

Еврокомиссия направила Украине 500 миллионов евро в рамках программы помощи
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Reuters

Еврокомиссия направила Украине 500 миллионов евро в рамках программы микрофинансовой помощи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЕК.

Это третий и последний в 2022 году запланированный транш. После перевода данной суммы объем предоставленной с начала военной операции помощи украинской стороне достиг 7,5 миллиарда евро.

«В следующем году Украина получит программу кредитной помощи в 18 миллиардов евро, первый платеж ожидается в начале года», — указывается в заявлении.

Ранее Совет Евросоюза согласовал необходимый пакет документов для выделения Украине финансовой помощи в размере 18 миллиардов евро в 2023 году. Отмечается, что предложение о предоставлении кредитной поддержки Украине было принято советом в субботу, 10 декабря, в письменной форме и будет представлено в Европейский парламент для возможного принятия на следующей неделе.

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Анжелика Бережная
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