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02:17, 31 декабря 2022Мир

В США назвали пять сценариев начала третьей мировой войны

19fortyfive назвал украинский кризис одним из 5 поводов для начала третьей мировой войны

Фото: Damian Burzykowski / Globallookpress.com

Военный эксперт Роберт Фарли заявил, что вероятность начала третьей мировой войны значительно увеличилась к 2023 году, а поводом для нее могут быть пять факторов. Своим мнением он поделился в материале для 19Fortyfive.

По словам обозревателя, в список возможных причин для мирового противостояния входит кризис на Украине, разногласия между США и Китаем по вопросы Тайваня, конфликт между Грецией и Турцией, ситуация на Корейском полуострове, а также территориальные споры между Индией и Китаем.

«В 2022 году мир подошел к войне великих держав ближе, чем когда-либо с момента окончания холодной войны», — указал Фарли.

Автор отметил, что сценарий прямого военного столкновения НАТО с Россией в конфликте на Украине маловероятен, однако эскалация остается возможной. Ситуация может перерасти в третью мировую, если «одна из сторон» пойдет на рисковые шаги, заключил он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия получила от США официальное сообщение по дипломатическим каналам об отсутствии у Вашингтона намерений воевать с Москвой напрямую, а также отправлять своих военных специалистов для работы с переданными Украине зенитными комплексами Patriot.

Марина Совина
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