Глава МИД Лавров сообщил, что США не хотят и не планируют воевать с Россией напрямую

Россия получила от США официальное сообщение по дипломатическим каналам, что Вашингтон не планирует и не хочет воевать с Москвой напрямую, а также отправлять своих военных специалистов для работы с переданными Украине зенитными комплексами Patriot. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью для передачи «Большая игра» на Первом канале, текст которого поступил в распоряжение «Ленты.ру».

«Сейчас мы поинтересовались у американцев по каналам, которые пока еще у нашего посольства сохраняются, означает ли решение передать батарею Patriot, учитывая сложность ее использования, что [на Украине] будут американские специалисты. Нам достаточно пространно объясняли, что этого не планируется, именно потому что американцы не хотят и не будут воевать напрямую против России», — рассказал министр об отказе от прямой войны.

Также глава МИД уточнил, что по данным США Patriot будет вводиться в действие в течение нескольких месяцев, пока украинские военнослужащие не освоят эту технологию.

Ранее Лавров заявил, что территории новых субъектов в составе России — Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей — должны быть освобождены из-под контроля Вооруженных сил Украины (ВСУ).