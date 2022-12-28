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19:40, 28 декабря 2022Мир

Лавров заявил о необходимости освобождения территорий новых субъектов России

Лавров: территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей должны быть освобождены
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Михаил Метцель / Reuters

Территории новых субъектов в составе России — Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей — должны быть освобождены из-под контроля Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью для передачи «Большая игра» на Первом канале, текст которого поступил в распоряжение «Ленты.ру».

«Я говорю, конечно, о границах [народных республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей] в составе Российской Федерации в соответствии с российской Конституцией», — уточнил министр свое заявление о необходимости освобождения новых субъектов.

Ранее Лавров заявил, что фактически страны Запада объявили России войну еще в 2014 году. «Эта война была нам объявлена достаточно давно — после того, как состоялся госпереворот на Украине, оркестрированный США и, по сути дела, поддержанный Евросоюзом, и после того, как минские договоренности, как теперь уже окончательно выясняется, никто не собирался выполнять, госпожа [экс-канцлер Германии Ангела] Меркель вновь [это] подтвердила», — напомнил он.

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Виктория Кондратьева
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