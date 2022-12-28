Лавров заявил об объявленной Западом России войне

Глава МИД Лавров: коллективный Запад довольно давно объявил России войну

Страны Запада объявили России войну еще в 2014 году. Об этом глава российского МИД Сергей Лавров заявил в интервью передаче «Большая игра», фрагмент которого показали в эфире Первого канала.

По словам министра, против России сейчас воюет коллективный Запад во главе с США.

«Эта война была нам объявлена достаточно давно — после того, как состоялся госпереворот на Украине, оркестрированный США и, по сути дела, поддержанный Евросоюзом, и после того, как минские договоренности, как теперь уже окончательно выясняется, никто не собирался выполнять, госпожа [экс-канцлер Германии Ангела] Меркель вновь [это] подтвердила», — напомнил он.

7 декабря немецкая газета Die Zeit опубликовала интервью, в котором Меркель назвала заключение Минских соглашений в 2014 году попыткой дать Украине время, чтобы страна стала сильнее. Экс-канцлер добавила, что участники соглашений уже тогда понимали, что конфликт на востоке Украины лишь заморожен, но не решен.

Позже президент России Владимир Путин заявил, что слова Меркель только подтверждают правильность решения о начале спецоперации. «Может, и раньше все это надо было начинать», — добавил он.