Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
21:17, 3 января 2023Экономика

Большинство американцев заявили об ожидающих США экономических трудностях

Институт Гэллапа: большинство американцев ждут в 2023 году экономических трудностей в США

Фото: Yuri Gripas / Reuters

Большинство американцев уверены, что столкнуться с экономическими трудностями в 2023 году, ждут политических конфликтов внутри страны и разногласий на мировой арене, говорят результаты опроса, проведенного социологической службой Института Гэллапа (Gallup).

Как заявили эксперты, несколько последних лет дались жителям США сложно, поэтому в 2023 год они вступают с мрачными прогнозами. Примерно восемь из десяти американцев ожидают в наступившем году экономических сложностей, повышения налогов и увеличения бюджетного дефицита. Более 60 процентов граждан уверены в дальнейшем росте цен и в падениях на фондовом рынке. Около половины опрошенных ожидают увеличения количества безработных.

При этом 90 процентов прогнозируют внутренние политические конфликты, 72 процента — рост преступности, 56 процентов — увеличение числа забастовок, организованных профсоюзами. 85 процентов американцев добавили, что страну ждут разногласия на международной арене.

Опрос проводился с 5 по 19 декабря прошлого года. Социологическая служба не стала уточнять число участников исследования.

Ранее сообщалось, что более двух третей жителей США считают, что экономическая обстановка страны ухудшается.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин утвердил приказ о зачете одного дня службы в зоне СВО за два
Победу Запада на Украине сочли катастрофой для мирового сообщества
Власти Украины отменили электронные аукционы из-за ударов по энергообъектам
Захарова назвала «диагноз» предложившего запрет русской культуры министра Литвы
Россияне вспомнили надежный способ не терять варежки и перчатки
В палате представителей Конгресса США допустили «битву» за пост спикера
Стало известно о планах Эрдогана поговорить по телефону с Путиным и Зеленским
Большинство американцев заявили об ожидающих США экономических трудностях
Конгресс США начал работу в неподконтрольном президенту Байдену составе
Британский премьер пообещал Украине новое оружие
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.