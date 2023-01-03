Большинство американцев заявили об ожидающих США экономических трудностях

Институт Гэллапа: большинство американцев ждут в 2023 году экономических трудностей в США

Большинство американцев уверены, что столкнуться с экономическими трудностями в 2023 году, ждут политических конфликтов внутри страны и разногласий на мировой арене, говорят результаты опроса, проведенного социологической службой Института Гэллапа (Gallup).

Как заявили эксперты, несколько последних лет дались жителям США сложно, поэтому в 2023 год они вступают с мрачными прогнозами. Примерно восемь из десяти американцев ожидают в наступившем году экономических сложностей, повышения налогов и увеличения бюджетного дефицита. Более 60 процентов граждан уверены в дальнейшем росте цен и в падениях на фондовом рынке. Около половины опрошенных ожидают увеличения количества безработных.

При этом 90 процентов прогнозируют внутренние политические конфликты, 72 процента — рост преступности, 56 процентов — увеличение числа забастовок, организованных профсоюзами. 85 процентов американцев добавили, что страну ждут разногласия на международной арене.

Опрос проводился с 5 по 19 декабря прошлого года. Социологическая служба не стала уточнять число участников исследования.

Ранее сообщалось, что более двух третей жителей США считают, что экономическая обстановка страны ухудшается.