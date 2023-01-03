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18:38, 3 января 2023Экономика

Перестраховщики отказались иметь дело с Россией и Украиной

Reuters: перестраховщики перестали включать в полисы Россию, Украину и Белоруссию

Фото: Scott Graham / Unsplash

Перестраховочные компании отказались иметь дело с Россией, Украиной и Белоруссией. С 1 января 2023 года они не включают в страховые полисы эти три страны, пишет Reuters.

По данным агентства, первый день года является важным для перестраховщиков, так как именно тогда заключаются договоры перестраховки. В 2023 году многие компании решили перестать работать с Россией, Украиной и Белоруссией из-за убытков, которые бизнес понес в связи с конфликтом на Украине и стихийными бедствиями, в частности, с ураганом «Иэн».

Отмечается, что без перестраховки страховщики будут неохотно покрывать риски в этих странах.

В марте 2022 года стало известно, что в Европе отказались страховать российские самолеты. Уточнялось, что большинство российских авиакомпаний получили уведомление от европейских лизингодателей о прекращении договоров перестрахования в ночь на 8 марта.

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Олег Давыдов
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