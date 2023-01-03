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22:04, 3 января 2023Россия

Умер последний председатель Верховного совета РСФСР Хасбулатов

«Ъ»: в возрасте 80 лет умер последний председатель Верховного совета РСФСР Хасбулатов

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Подмосковье у себя на даче в возрасте 80 лет умер последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, Хасбулатов скончался около 19:00 мск. По данным РИА Новости, его похороны пройдут в Чечне, на родине бывшего председателя ВС РСФСР.

Хасбулатов был избран народным депутатом РСФСР в марте 1990-го. 5 июня того же года его назначили первым заместителем председателя Верховного Совета РСФСР, 10 июня того же года — и. о. председателя Верховного Совета РСФСР. В октябре 1991-го он получил пост председателя Верховного Совета Российской Федерации.

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Марина Совина
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